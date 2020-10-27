吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、嫁娶、移居

忌：出財、開倉、修井

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：狗

鼠：→ 和愛侶相處不要太過感情用事，要多用理性來溝通，凡事都要講道理啊！

牛：→ 今天有些煩躁不安，莫名其妙地做甚麼都好像不對勁，宜保持你的耐性。

虎：→ 今天思路不夠清晰，而且相當情緒化，你應先冷靜，看清形勢才行動。

兔：↓ 為愛情感到很喪氣，甚至不知該怎麼辦，對方或許不是你的真命天子呢！

龍：↓ 你太過固執的性格，不懂轉換心情，這刻宜安靜度過，不要找別人麻煩。

蛇：→ 不聽別人意見令自己變得倒運，自取其辱與人無尤，你還是好好反省吧！

馬：→ 健康運不斷下降，感到不適別亂服成藥，快看醫生，否則後果相當嚴重。

羊：↑ EQ很高的一天，適合與對手進行周旋，無往而不利，帶來莫大的成果。

猴：→ 灰色能幫助你深入地思考和集中精神，當你要作決定時，須多使用。

雞：↓ 是日沖煞，容易衝動，盡量克制自己，保持冷靜理智，不要失禮人前。

狗：★ 做善事可為你帶來好運氣，施比受更為有福，遇到慈善事情要主動幫忙。

豬：↑ 人際關係改善，別懷疑他人的善意關懷，享受家人朋友給你的一切快樂。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：戀愛運佳，現關係發展將較和順。偏桃花稍重，已有固定伴侶的朋友宜多加自律。

金牛：體能甚佳，工作運明顯回升，貴人運較佳，有助維持各方穩定，表現將較理想。

雙子：人緣及桃花運甚佳，單身朋友宜多社交，或與心儀對象多接觸，可助發展新戀情。

巨蟹：情緒及家庭運回穩不少，財運轉佳，與家人交換理財心得，將可望得到有效建議。

獅子：辭令及思考力持續回升，利改善及增進夫妻情感與默契，工作和功課表現亦更佳。

處女：工作及財運甚佳，人事和順，利開單等。多聯誼會友，助招引賺錢及工作等良機。

天秤：人氣及情緒略為回穩，社交運稍佳。事業運一般，求職等多尋意見，助提高勝算。

天蠍：精神狀態明顯回穩，心情及家庭運亦佳，較能享受家庭樂，多交流可助增進情誼。

人馬：辭令及思考力佳，社交運旺，利交朋結友增廣人脈。出差等貴人運佳，有助進展。

山羊：事業及財運極佳，求職、轉職、謀事、開單、簽約等均甚利好，宜積極把握時機。

水瓶：人氣及自信佳，出勤、公幹及海外項目等，貴人助力不乏，進展和成效自然較佳。

雙魚：精神狀態甚佳，夫妻運和順，將較能享受感情及婚姻生活，多交流可助增進情感。

預測：周三後，大市價位或具上調空間。