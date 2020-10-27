東方日報C1：黃心穎「絕作」出土馬國明孭4劇威到下年

黃心穎因偷食而神隱幕前，其《堅離地愛堅離地》終逃出生天，明年解禁播放；而視帝馬國明一人雄霸4套劇集，成為霸屏第一名。

無綫每年舉辦的《TVB節目巡禮》，除介紹來年新劇及節目外，亦是小生花旦的人氣指標，今次 巡禮以過氣情侶馬國明與黃心穎最矚目，視帝馬國明一人雄霸4套劇集， 拋離其他藝人，成為霸屏第一名，延續視帝「戲」勢；而心穎因偷食而神隱幕前後，其最後「遺作」《堅離地愛堅離地》終逃出生天，明年解禁播放，她回覆稱為團隊高興！

無綫宣傳來年作品的重頭節目《TVB節目巡禮2021》在新冠肺炎疫情影響下，今年未能安排廣告客戶及觀眾入電視城觀看，改為錄影並於前晚播出，由陸浩明、林盛斌、林溥來聯同三位應屆港姐謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍主持，早前疑似在節目爆粗的謝嘉怡表現拘謹。

社交網「潛水」多月

明年在翡翠台及收費台播放的電視劇大晒冷，因偷食事件而在幕前消失的黃心穎，於無綫遺下4部作品，包括《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》、《法證先鋒IV》及《堅離地愛堅離地》，前兩部已於去年先後播出，《法》劇則由湯洛雯重拍其戲份才能於今年2月播放，而《堅離地愛堅離地》終在前晚的節目巡禮出現，心穎更在片花中有兩個鏡頭！不過，現時只是舊劇解禁，心穎依然未有任何新作，故只算獲公司「選擇性放生」，對此心穎回覆：「為團隊感到高興，沒有其他回應了，謝謝！」亦未有回應自己能否重返娛樂圈，而她自7月22日後已沒更新社交網，相當低調。

陳山聰陳豪3劇跟隊

反觀心穎的舊愛馬國明攞完視帝後繼續行運，在逾20套劇集中，他有4劇孭飛獨佔鰲頭，包括《BB大晒》、《白色強人II》、《兒科醫生》，以及將於下月9日播出的《使徒行者3》，劇集之多冠絕一眾小生花旦，而且部部都是話題作，又與湯洛雯這位「結婚對象」甜蜜蜜，愛情、事業兩得意！

至於「雙陳」陳山聰與陳豪亦不示弱，各有3劇在手，前者有《大步走》、《超能使者》及《金宵大廈2》，後者則有《愛美麗狂想曲》、《白色強人II》及《陀槍師姐2021》，其他小生如郭晉安、王浩信、譚俊彥及蕭正楠則平分秋色，每人各佔兩劇；近年備受力捧的何廣沛也在《異搜店》及《食腦喪B》擔正，不容小覷。

花旦方面的劇集分配則較平均，唐詩詠、黃翠如、張曦雯及李佳芯手握兩劇，勢均力敵！為爭取表現，各人都毫不錫身，當中唐詩詠在《超能使者》有身穿婚紗被車撞到飛起的場面，而黃翠如則在《七公主》被淋糞。此外，近年甚少拍劇的女星來年也有作品播出，包括惠英紅、萬綺雯、宣萱、胡定欣、岑麗香及鍾嘉欣等，令人期待！

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