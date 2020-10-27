飲兩杯方便入戲　張文慈同張曦雯玩出浴

藝人張文慈（Pinky）參演的無綫熱播劇《木棘証人》播出一周，口碑佳，觀眾對這部警匪喜劇大感新鮮，台前幕後得到鼓舞。Pinky收到好消息亦開心不已﹕「無論係我嘅親戚、內地或者香港網民，都話睇完套劇好開心，每個演員嘅性格都好凸出。我希望口碑繼續，如果有機會開拍續集就最好啦！」

Pinky與張曦雯（Kelly）於戲中扮演歡喜冤家，而私底下二人亦因今次合作而成好友，Pinky說：「最難忘喺其中一場講我哋飲酒嘅戲份，拍嗰日咁啱係最後一場戲，我就提議不如真係飲番少少，放鬆心情可能效果仲好，點知我哋兩個都唔飲得，加上未食嘢又冇乜點瞓過，好快就不勝酒力，收工已經唔可以揸車返屋企，要改做成客。」Pinky預告稍後劇情將交代二人齊齊「出浴」，觀眾要拭目以待。

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