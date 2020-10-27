胡美儀轉行做心理輔導員：4個月做咗140幾個Case

資深藝人胡美儀昨晚為「星級靚聲演唱會」做演唱嘉賓，並唱足十首歌。新冠肺炎疫情期間，不少藝人閒暇在家，相反胡美儀卻因心理輔導工作而忙到不可開交，她說：「因為由三月至七月中，一直做心理輔導，做咗140幾個CASE，原因有位善長贊助，令到每個有需要輔導既朋友，只需畀100蚊就可嚟見我，所以做到冇停手。（乜嘢問題？）因為社會問題而壓力爆煲！其實搵我嘅朋友由6歲至70歲都有，佢哋係有讀書壓力，有啲就因疫情下外國返嚟，其實年青人都好生性，怕讀得唔好而浪費媽媽嘅錢，有罪疚感，所以我都想了解下吓佢哋心結。（全職做輔導？）都係，最近同政府勞工局長者學院合作，佢哋邀請我去長者中心開班。（收費？）只收車馬費，其實呢類工作都唔可以同登台收入相比，因為我讀過為長者設計課程既導師，可以唱歌加心理輔導，係好用得着，而2013年就開始受訓，用對眼嚟了解人嘅心理，實體接觸進行輔導先有效，希望疫情快啲放緩！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc