符曉薇爆曾經分手　陳柏宇：拍咁多次拖都係為咗你

歌手陳柏宇（Jason）同KOL老婆符曉薇（Leanne）成日開Live，唔介意將私生活同大家開心Share，Leanne最近仲努力經營頻道，其中節目「講愛情」就邀請老公做第一個嘉賓，兩公婆齊齊大爆料之餘，期間Leanne仲忍唔住話Jason「短」﹗

甫開始二人先探討何為愛情，Jason指當墮入愛河嗰陣，嗰種感覺係嚟自腦內釋放嘅多巴胺，之後仲科學家上身話多巴胺喺正常情侶身上大約維持兩年，每個人嘅時間都唔同，聽到呢度Leanne即刻反擊，話唔覺同Jason維持到兩年咁耐，兼「大鬧」︰「乜你原來咁短㗎咋！」Jason冇老婆好氣，只係話呢個只係一個研究，認真爆笑！

之後Leanne再爆Jason拍拖經驗豐富，Jason坦承初戀喺14歲，仲只係拍咗3日咁多。Leanne當然唔會放過追問機會，問分手原因？Jason話︰「原來拍拖同我想像中係唔同，但唔係好記得當時諗緊咩，我估係鍾意一個人就想同佢Date，Date咗之後又發覺原來自己唔想有呢個關係。」講完再自爆拍過6次拖，至於約會就試過幾廿次。

Leanne問老公邊次拍拖最刻骨銘心？Jason如實答話有次為咗當時嘅女友而飛返香港，但分開嗰陣覺得好傷心，Leanne打蛇隨棍上，意外爆出二人曾分手︰「咁你上次同我分手慘唔慘？」Jason一味就話冇分手，Leanne繼續講︰「你唔記得我生日，我咪話『算囉』，之後你一路喺我屋企敲門。」不過Jason否認到底，最後以一句「我拍咁多次拖嘅原因，都係為咗同你拍拖嘅時候可以做得啱咋﹗」冧爆Leanne，兼錫錫大放閃光彈！

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