陳山聰楊偲泳畀讚　張繼聰：一口氣跑10k

張繼聰最近迷上復古電單車，每兩、三日就約埋成班車迷一齊揸車出去巡，尤其是秋朗氣清的日子，更加適宜四圍兜風，不知幾寫意。

不過阿聰轉玩新嘢，就是獨個兒走去跑步，仲一口氣跑個10k，並在社交網自拍留言：「嘩，咁大個仔第一次跑10k，記錄吓先！」阿聰一向鍾意搞吓爛Gag：「真係好佩服所有長跑愛好者，唔知你哋跑嘅時候，心裏面諗住乜嘢？我就諗，點解唔搭車？」

一直有玩開Gym操肌，阿聰體能當然有番咁上下，就連另一個阿聰（陳山聰）睇到佢跑步嘅時間都畀個讚：「好時間喎bro！」他即覆：「之後要抖番幾日，真係佩服你哋。」點知被山聰鞭策佢：「千祈唔好，同Gym一樣要Keep住。」老友張振朗女友楊偲泳更提議：「下次morning ride你負責跑啦！」張繼聰即扁咀說：「點解要咁對我？」非常搞笑。

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