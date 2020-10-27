2年前跌倒腦出血　袁惟仁再次跌倒陷入昏迷

台灣音樂人袁惟仁（小胖老師）2018年在上海不慎跌倒，釀成腦出血並昏迷不醒，並診斷出腦瘤，他被送回台北切除腦瘤後，就一直在台東老家療養。不料今日台灣方面傳出他又因跌倒昏迷住進加護病房（即香港深切治療部）經過7天觀察期後尚未脫離險境！

針對袁惟仁跌倒意外，台灣傳媒已證實此消息，據了解袁惟仁昏迷指數為6，目前仍在深切治療部察中。而袁惟仁兒子袁義稍早亦在社交發聲，表示不會作回應。袁惟仁前妻陸元琪坦言一對兒女聽到袁惟仁的病況很憂心：「我有跟孩子們講，既然已經聽到爸爸這個新聞，只能幫他禱告，然後大家不要擔心。我覺得不管事情怎樣，小胖還是需要安靜的空間靜養，我們當然希望他可以趕快好起來，但休養需要空間跟時間」。

而小胖老師好友陶晶瑩（陶子）則訝異表示不知情，平時都佢都係同陸元琪和袁義、袁融聯絡。

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