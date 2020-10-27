藝術變Fashion　天價名畫着上身　

要數現時美國最紅的當代藝術家，KAWS及Daniel Arsham兩位絕對當之無愧，二人所涉獵範圍由平面畫作到立體雕塑以至着得上身嘅時裝甚至揸得出街嘅跑車都有，而且一直持續有新藝術作品推出，論珍貴程度當然不及活躍於80年代的Keith Harring、Jean-Michel Basquiat甚至更早出道成名的Andy Warhol，皆因3位殿堂級藝術家都早已仙遊多年，留下的藝術畫作真迹相當少，拍賣會上不時創下天價成交，而且3位同樣於紐約成名的藝術家都是以大膽畫風及鮮艷色彩聞名，即使對藝術一曉不通的凡夫俗子都好容易對其作品留下深刻印象。

是次日本丹寧服裝品牌EVISU就特別與畫作真迹幅幅都拍賣過億美元的Jean-Michel Basquiat（擁有其授權的公司Artestar）聯名合作，將他於80年代所創作的經典畫作如《Untitled》、《Cabeza》、《Pez Dispenser》及《Melting Point of Ice》等，透過印花及刺繡方式融入各款丹寧設計及潮流服飾。

當中EVISU標誌性海鷗圖案Daicock就以重疊印刷或塗鴉筆觸呈現於各款單品中，品牌同時為了將Jean-Michel Basquiat畫作更完美展現於服飾上，特別首次用上價值3百多萬的意大利製高清雷射列印機製作此次聯名系列所有產品印花圖案，令到解像度、色澤以及層次感都可以更豐富呈現。