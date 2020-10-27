鄭紹康設飯局！鄭衍峰認與馮盈盈一齊食好嘢

藝人馮盈盈去年底與醫生男友鍾文浩（Martin）分手後，即傳秘戀《#後生仔傾吓偈》主播鄭衍峰（Leonard），有消息指前晚馮盈盈與鄭衍峰及「天下第一關」的鄭紹康（Francis）食晚飯，而鄭衍峰離開時警覺性甚高，陪馮盈盈攞車後，即各自離開。東網搵到鄭衍峰，他承認孖住馮盈盈與鄭紹康食晚飯：「嗰晚係Francis帶我哋食好嘢。不過如果大家喜歡亂諗，搵我哋係做吓嘢，梗係無任歡迎啦。幾時都係工作行先。」

不過奇就奇在馮盈盈前晚在社交網同樣上載與麥明詩食大閘蟹的相片，兩個飯局差不多同一時段，唔通麥明詩只係煙幕？

而一向鍾意玩社交網的馮盈盈，與鄭紹康晚飯後竟然冇更新，反而鄭紹康有在限時動態上載與盈盈食飯的合照，但刻意沒有tag鄭衍峰；而鄭衍峰就上載同一批食物相，亦只tag了鄭紹康，刻意冇tag馮盈盈。馮盈盈對此表示自己沒有放煙幕，社交網放相只是自己的個人習慣。

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