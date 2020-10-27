迎接旅遊氣泡　必住新加坡3大注目酒店

早前新加坡及香港宣布兩地就建立首個雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，有望逐步恢復休閒及商務旅遊，對於大半年無得外遊的香港人來說，當然值得高興。新加坡除了擁有多個世界級景點、多元文化社區，以及多不勝數的購物及飲食熱點，亦不乏頂級的住宿設施，以下為大家介紹3間注目酒店，有心飛到當地旅遊的朋友記得留意！

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一家同樂 暢遊4大主題泳池

遠東酒店集團（Far East Hospitality）於上年在聖淘沙分別開設了悅樂聖淘沙酒店（Village Hotel Sentosa）及遨堡聖淘沙酒店（The Outpost Hotel Sentosa），前者主打親子家庭樂，後者為情侶提供時尚的度假空間。先講悅樂聖淘沙酒店，外形是白色波浪紋建築，共有 606 間客房，分為三種房型，最特別是由兩間Deluxe Room構成面積達44 平方米的 Deluxe Family Room，啱晒一家大細入住。房內選用木系裝潢，予人家居般的溫馨感。而酒店的一大賣點，莫過於設在 3樓的泳池樓層，特別分為兒童遊戲池、懶人游泳池、冒險池及成人限定的棉花堡無邊際泳池，大小朋友可各適其適，而且池畔設有 Mini bar，邊曬太陽邊暢飲，非常寫意。而且酒店每逢周末都會為小朋友提供不同的活動，讓人樂在其中。房租每晚SGD280起（約HK$1,596起）。

悅樂聖淘沙酒店

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成人限定 最高點賞日落

共有193間客房的遨堡聖淘沙酒店走截然不同風格，只招待成人，希望給住客帶來寧靜空間。房間以黑白設計為主，簡約有型。泳池及健身室與悅樂聖淘沙酒店共用，如果真的想享用酒店獨家泳池，可以到天台的天空泳池，它是全個聖淘沙的最高點，可以飽覽日落美景及每晚的煙花Show。天台的1-V:U由日間俱樂部及餐廳組成，經常舉行池畔派對，如果你鍾意識新朋友就啱晒。酒店更提供免費的興趣班，例如畫畫、插花、玻璃器皿製作等，你亦可參加早上的瑜伽班，面向大海舒展身心。從酒店行路到新加坡環球影城只需10多分鐘，同時鄰近時光之翼燈光水舞Show、水上樂園、S.E.A.海洋館等等，去邊度玩都咁方便。房租每晚SGD281起（約HK$1,602起）。

遨堡聖淘沙酒店

網址：www.theoutposthotel.com.sg

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翻新古蹟 散發殖民地色彩

想享受經典情懷的朋友，則不妨入住於1887年開幕的新加坡萊佛士酒店（Raffles Singapore）。酒店富有殖民時期特色，於1987年被新加坡政府定為國家級古蹟， 是新加坡重要的文化遺產。酒店經歷兩年半的翻新工程後，於去年重新開幕，房間數目由103間增加至115間，保留4米高天花板、雙層玻璃窗、陽台長廊和拋光柚木地板等殖民時期建築元素。酒店有9種房型，全部都是套房，並設有管家服務，為住客提供貼身的照顧。另外亦可在此試到名廚滋味，包括由法國米芝蓮星級女主廚 Anne-Sophie Pic主理的亞洲首間La Dame de Pic餐廳， 及名廚Alain Ducasse開設的地中海餐飲Bar & Billiard Room。房租每晚SGD809起(約HK$4,611起)。

Raffles Singapore