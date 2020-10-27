傅穎同Ronny@Mr.上床打枕頭仗

藝人傅穎（Theresa）有份參演ViuTV劇集《熟女強人》，Theresa與吳千語在劇中的SheShe戀在內地成為熱話，雖然劇集已播完，但Theresa未有放慢腳步，即投入全新國語歌曲《我和你的如果》的MV拍攝工作，她邀請樂隊Mr.成員Ronny擔任MV男主角，其實兩人老友鬼鬼，拍攝時更鬧出不少笑話，Theresa笑說：「第一個鏡頭就要拍我同Ronny喺床上大玩枕頭仗，佢太厲害啦，真係冇就住我，所以拍完第一個鏡頭之後，我就問佢單身咗幾耐，佢話單身咗3年，我同佢講笑，話佢可能仲要單身多20年，哈哈！因為Ronny真係唔係好識得氹女仔！但另一個角度睇，佢真係一個乖仔嚟！ 」

MV中的冧女招式都是Theresa即場為Ronny惡補，現場的工作人員笑指應該給Theresa「動作指導」的credit。她更親自為MV剪輯花絮視頻，她說：「平時都係用電話App剪，今次第一次用電腦剪，用咗兩日時間，唔太專業，但可以順便學多一樣嘢！」

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