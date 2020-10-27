東沖有料到：泰國布吉島網紅打卡地

今時今日，泰國布吉島雖然沒有很多外國遊客到訪，但依然不乏泰國人前來消遣度假。而當地新事物也層出不窮，其中有一間咖啡店設有一大個人工湖，湖上竟有大片可讓客人站立的荷葉，大家可以在此拍照留念，如此獨特賣點令店舖人氣急升！不過前提是荷葉上的客人體重不能超過60公斤，否則便會容易發生意外，所以我便沒有資格身處葉上。除了荷葉，場內亦有很多打卡熱點，例如有一隻已經固定了位置的小船，當你在船上，便可透過場內的攝影師為你航拍。跟其他省府的湖景拍攝不同，不少地方可以將船隻駛到湖中央進行拍攝，但這樣便難免有潛在性的危險；相比之下，這裏的船隻已固定了，就算在船上有大動作也保證不會翻側！

這間咖啡店除了有咖啡供應，還有不少食品選擇。不過，大部分顧客醉翁之意不在酒，幾乎都是為了在上述的配套影靚相，畢竟環境如此優美的打卡設施在泰國實在難以找到。因此，店舖的主要收入並非來自飲食，而是來自拍卡配套的逐一收費。價錢並不算超便宜，而且還要限時限刻排隊入場，不過依然很受當地人歡迎，畢竟全泰只此一家。採訪之時，只見場內座無虛席，就連當地的明星藝人也前來光顧，可想像有多大吸引力。

其實這間店並非新開，不過於上年開始重新布置，終於殺出了一條新血路，可以說是布吉島當下必到的打卡熱點！

胡慧沖