曾經被狗咬！Aka拍廣告引狗埋身：慢慢克服

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）近日拍攝全新一輯廣告，雖然當日遇上黃色暴雨警告，但最後仍順利完成拍攝，Aka直言非常感恩︰「我覺得好幸運，天氣唔好成日都落大雨，下畫仲要黃色暴雨警告，我哋大部份時間都喺室外拍攝，但好神奇係當我哋要喺街度拍攝時就會停雨。」Aka於廣告中換上四個不同的造型，其中還要穿上運動裝於街頭斜路跑上跑落，不過她不覺辛苦，還直言爽到爆。為了今次的拍攝，她事前戒食最愛的雪糕乳酪保持fit爆身形，而拍攝前特地提早起身做運動，希望身型變得更firm，她笑說︰「拍完就會約朋友食雪糕同大餐。」

在街上等候拍攝期間，有件小插曲，她遇到一隻西施狗，雖然其主人示意狗仔離開，但西施狗卻向着她搖尾，哄得Aka非常開心。早前曾被狗咬傷的她還蹲下與狗仔玩耍，令經理人及工作人員非常緊張，急忙叫她起身，但她說︰「隻狗仔好開心咁衝埋嚟，我發覺原來我都幾受狗歡迎，唔記得咗之前發生意外，仲踎低同佢玩，之後仲吸引埋另一隻大狼狗過嚟，當時我有啲驚，係要時間慢慢去克服。」

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