《獎門人》監製錢國偉病逝　終年58歲

金牌監製錢國偉今日病逝，終年58歲。錢國偉今年五月傳出患重病，去年胰臟出現問題，並曾做切除膽手術，術後病情反覆，時好時壞，更暴瘦30磅，而昨晚更一度傳出他病危，不少圈中人曾趕往醫院探望，直至今日離世，終年58歲。錢國偉最為人熟悉是他為《獎門人》系列監製，現他遺下妻女，令人心痛。

據知，去年錢國偉得悉患重病後，曾到日本接受「免疫治療法」，但因近半年新冠肺炎爆發，未能再到當地治療，日前病情惡化入院，進入半昏迷狀態。錢國偉患病至今，因不想朋友擔心，一直都非常低調，直至今年5月被拍得與太太陳宛蔚和好友林曉峰陪同外出，當時一臉病容，走路乏力，需太太陳宛蔚全程攙扶，不過當問到是否患癌，錢國偉則否認其事。

監製衛世輝接受東網訪問時坦言剛剛收到錢國偉（Wilson）逝世的消息，昨晚曾與同事到醫院探望他，他傷心表示見到Wilson時都很心痛：「我尋日下午去到見佢時佢係清醒嘅，佢仲叫我個名，仲想同我講嘢，我同佢講你唔好講，休息吓，我見到佢好辛苦，佢其實每見我哋五分鐘，就要抖足成個鐘，我哋都唔好意思，等齊人先入去望一望佢。」問到昨日趕去見到他，現時人已過生，是否更傷心？他謂：「係！好傷心，我真係唔認得佢，我揸住佢隻手，好似冇任何肌肉咁，個病折磨得佢好犀利。」藝人莊思敏表示：「尋晚有同錢國偉太太通過電話，知佢尋日入咗醫院，情況危殆，不過今日佢未覆我，離世係身邊朋友通知嘅。」

錢國偉當年於無綫的愛徒監製李志倫（Jacky）表示昨日太多人到醫院探望師傅，自己亦不方便進內，於門口祈禱。對於對方離世，Jacky謂：「感謝有他的教導，師父情永在心。」提到錢國偉這位嚴師，他續說：「因為佢以前做親嘅都係超級大騷，好似新機場開幕、1998年機場搞香港小姐等，都係我跟佢做，佢真係教咗我好多嘢！」

而無綫監製何小慧受訪時坦言都收到消息，但自己昨日沒有到醫院，因為希望留下一個最好的印象。何小慧又指Wilson初病時都有返無綫探望他們，更讚對方很堅強，她說：「我哋都係識於微時，佢份人向來好開心、好有正能量，希望佢太太同女兒可以堅強。」