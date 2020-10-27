關智斌「暫定」同顏卓靈拍拖：佢一口答應！

關智斌（Kenny）全新廣東歌《暫定》MV上架，MV邀請顏卓靈任女主角，Kenny說：「我哋諗一定要搵一個演戲好，因為有好多片段，包括不同季節、不同時空、不同情緒嘅情景，情緒表達要轉換得好快，而今次MV畫面亦都想畀人有日系感覺，於是就諗起顏卓靈，而她亦好爽快咁一口答應。」由於MV沒有劇本，很多情景都是他們二人即場jam出來，如有一場鬧交戲就是臨場發揮，拍完真係好開心，慶幸請得顏卓靈，彼此默契到位，基本上兩、三take已經jam到好效果，所以要好多謝她能飾演《暫定》的女主角。

顏卓靈透露二人早有淵源：「其實不久之前我哋合作咗一部電影，冇諗過咁快可以再一齊拍攝，都係演情侶，佢一搵我就即刻say yes，唔好『暫定』啦，confirm啦！哈哈。」由於MV片段零碎，Kenny打趣問顏卓靈知道自己在拍甚麼時，她便說：「同你一齊囉，『暫定』同你一齊。」

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