靈感煮意︰【免焗無芝士走色素】萬聖節仿芝士慕絲

還有幾天就是萬聖節，不過我知道大家都好乖，會減少出外避免社交接觸，但又並不代表在家不能開心一下，所以在今集，我預備了一款以萬聖節的啡色和橙色做出來的免焗仿芝士慕絲，希望讓各位在家跟家人過一個輕鬆的晚上！立即上東網收看《靈感煮意》，做來跟家人分享啦！

材料（直徑10厘米，5層慕絲、一層餅底）

餅底

消化餅 80克

淡味橄欖油 13克

橙色層（兩層）

魚膠粉 1茶匙

室溫水 6克

鮮榨橙汁 200克

無添加糖杏脯 70克

（煮至濃縮後剩120克）

原味全脂希臘乳酪 90克

＊靈山小貼士︰橙汁在濃縮後會帶橙的甘香，如怕苦可加蜜糖30克，或改用南爪汁。

啡色層（三層）

魚膠粉 3/4茶匙

室溫水 5克

全脂牛奶 120克

61%可可朱古力 120克

原味全脂希臘乳酪 75克

＊靈山小貼士︰如給小朋友吃，建議加30克蜜糖，免得小朋友吃不慣高濃度可可的味道會覺得苦。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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