錢國偉病逝　唐詩詠心痛：因為你，才有今天的我...

金牌監製錢國偉打造不少膾炙人口的作品，除《獎門人》系列外，《美女廚房》同樣為人津津樂道。對於錢國偉離世，有份主持《美女廚房》的梁漢文表示：「我依家仲隔離緊，其實尋日知好多朋友立即去醫院見吓佢，其實我嚟隔離之前，大約喺8月中去過醫院探過佢一次，知佢病咗一段時間，之前佢唔係好想大家擔心，唔係好見我哋，但係近呢一、兩個先可以再見面，收到呢個消息（好友離世）有啲突然，希望佢安息，亦都希望家人、太太唔好太傷心，節哀順變，好好照顧佢哋嘅小朋友。」他又說和錢國偉入行不久時已認識，最早期有合作《獎門人》，之後在《美女廚房》中變得更熟稔，期間再合作兩次《BIG FOUR巡迴演唱會》，由對方做監製，和他在台上或台下，無論玩及工作已建立很大的信任及長久的友誼。

而電視劇方面，他更帶了不少人踏進電視圈，當年《四葉草》系列內，他便大膽引用了唐詩詠、楊秀惠、李思欣及衛詩雅等新人。唐詩詠對於錢國偉離世大感心痛，她在社交網留言：「因為你，我才有機會拍劇，才有今天的我。」而李思欣亦表示《赤沙印記＠四葉草.2》是自己入行第一套劇集，當年演藝畢業後，錢國偉親自揀人拍攝，亦在當時挑選了思欣，後來安排她任「二家姐」角色，思欣接受訪問時坦言：「都係Wilson帶我入電視圈，今日聽到消息，好唔開心。」

錢國偉在圈中人緣甚好，亦樂於提攜後輩，曾與其合作的藝人紛紛在社交網悼念。