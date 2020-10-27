爆相戀經過！張潔蓮為袁文傑日日喪飲水

前兒童節目主持的張潔蓮（Jackeline），最為人熟識是跟藝人袁文傑的戀情，談到與男友的關係，她指兩人的紅娘是自己的妹妹。原來兩人在2011年一起看舞台劇時認識，半年後就開始約會。她說：「袁文傑好細心，不但會提醒自己要飲多啲水，仲會親自為我斟水，因為咁我依家每日都會飲至少八杯水，連飲食都變得健康。」

講到兩人的相處，在人生經歷高低起跌時一定要互相扶持，兩年前袁媽媽離開時，袁文傑有很多事要處理，當時自己給與他很多空間，又對他說有任何事都要告訴自己。碰巧當時兩日正打算結婚，甚至到了婚紗也試過的階段，所以倍感難過。至於兩人的婚期，Jackeline表示自己的心態是兩人相處開心就可以，認為簡單就是幸福，希望一切隨緣。

Jackeline分享到離開兒童節目的歷程，指當時合約完結，又碰巧轉兒童節目，感到有點傷心。而令Jackeline堅毅面對的就是她的媽媽和姊妹，感恩家人給予溫暖，和家人傾訴後他們給予的意見令問題迎刃而解，所以毅然離開，目前她從事幼稚園教師工作。

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