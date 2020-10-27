香港賽馬會慈善項目經理梁少舫先生（中）、「賽馬會智家樂計劃」首席調查研究員林大慶教授, BBS, JP（右三）、「賽馬會智家樂計劃」調查研究員王文炳博士（左三）、計劃合作夥伴綜合家庭服務中心代表（左一、二及右一、二），出席「新型冠狀病毒疫情下資訊分享與家庭幸福的關係」新聞發佈會。(客戶提供)

【營業資訊】在第三波新型冠狀病毒疫情下，有關疫情的資訊持續成為大多數家庭的熱門討論議題，而資訊的收發頻繁程度及其真偽，對家庭溝通質素亦甚有關連。有見及此，香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院「賽馬會智家樂計劃」團隊早前就「新型冠狀病毒疫情下 資訊分享與家庭幸福的關係」作出研究，並於發佈會上公佈結果。

「賽馬會智家樂計劃」由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，並由香港大學聯同社福機構合作推行，旨在鼓勵市民及社福機構，善用資訊及通訊科技(ICT)溝通，以及把科技應用在社區的綜合家庭服務中心之工作上，從而促進家庭和諧。

配合是次研究之問卷調查於2020年5月下旬在網上成功訪問4,914人，研究結果撮要如下：

•受訪者最經常於家庭聊天群組中收到或發送的內容乃新冠肺炎資訊 (77.8%)、日常生活事 (57.5%)，及表達關心 (39.6%)。

•受訪者最不經常於家庭聊天群組中收到或發送的內容乃讚賞 (8.3%)、祝福 (15.6%)，及關於自己/家人的不開心的事 (15.6%)。

•正面訊息：在家庭聊天群組中收到或發送愈多以下內容，受訪者家庭和諧、家庭快樂、及家庭溝通質素愈高：

◦ 關於自己/家人的開心或趣事

◦ 日常生活事

◦ 表達關心

◦ 鼓勵語句

•在家庭聊天群組中收到或發送愈多其他健康訊息，受訪者家庭和諧、家庭快樂、及家庭溝通質素愈低。

•在有透過即時通訊發送有關新冠肺炎資訊的分組分析 (n=2319) 中，發現在疫情嚴重時，64.5%受訪者經常透過即時通訊轉發新冠肺炎資訊給家人。72.5%受訪者在即時通訊軟件上轉發相關資訊前給家人前，會經常查核內容是否可信。

•當受訪者經常透過即時通訊軟件轉發新冠肺炎資訊給家人、而又經常查核內容是否可信時，他們的受訪者家庭和諧、家庭快樂、及家庭溝通質素會比其他受訪者為高。

「賽馬會智家樂計劃」首席調查研究員及香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授兼羅旭龢基金教授（公共衞生學）林大慶教授BBS,JP表示，研究顯示家庭電子通訊群組的溝通內容與家庭溝通質素、家庭和諧及家庭快樂息息相關。林教授表示：「在疫情嚴重期間，我能理解大家為家人着想、希望第一時間把接收到的健康訊息或疫情消息轉發給他們。然而，若家人透過電子通訊群組取得過多未經證實的疫情或其他健康資訊，有機會令群組溝通內容充斥過多沉重負面的消息及負能量。」與其讓未知真偽的抗疫訊息氾濫，在轉發前宜先核實其真偽。如沒有進行核實，應避免將相關資訊轉發給家庭成員。林教授建議大家「智」選分享的內容，在按下轉發鍵前「諗一諗，再停一停」，問問自己該資訊是否可信、注意消息來源之餘、並利用資訊科技工具作判斷和分析：「此舉可以避免適得其反、為家人徒添煩惱。這不但無助溝通，更會令家庭的快樂感覺下降。」

另外，計劃調查研究員及香港大學李嘉誠醫學院護理學院副教授王文炳博士指出，在「疫」境下宜多向家庭成員發送積極、正面的資訊，並透過群組傳遞輕鬆趣事；多以電子形式表現對家人的關懷和鼓勵亦有助改善家庭溝通質素、家庭和諧及快樂度。王博士續稱，研究顯示更多年長一族喜歡在家庭聊天群組傳遞關愛和支持等正能量給家人，現時疫情雖緩和，但智抗「抗疫疲勞」仍屬重中之重：「在減少群眾聚集的同時，年輕一輩可多花時間教導長者善用資訊科技工具，特別是即時通訊軟件。因為快樂訊息轉發得愈多，家庭溝通質素、家庭和諧及快樂指數自然愈高。」

「賽馬會智家樂計劃」協助全港26所非政府機構營運的綜合家庭服務中心及綜合服務中心，運用資訊科技提升家庭服務。計劃為社福界提供的硬件、軟件及技術等援助，有助業界優化家庭服務支援，並協助前線社工聯繫家庭服務使用者、強化家庭功能。

計劃合作夥伴之一，基督教家庭服務中心前線社工楊云慧小姐表示，中心同工反映很多年輕人都抗拒教導家中長輩如何使用如Zoom和WhatsApp等資訊及通訊科技工具，欠缺耐心之餘、亦認為長輩無法掌握新科技發展，往往造成跨代溝通障礙。因此，中心組織了《智家義工隊》計劃，教授長者義工及有需要人士基本手機應用程式的應用，並鼓勵他們化身成同輩間的智能科技大使。計劃結束後，年輕人驚訝原來父母也懂得使用資訊及通訊科技工具與他們溝通，發送訊息及視像會議等功能令家人間的關係更為融洽。參加義工隊的街坊也表示得着良多，不但家人關係得以改善，更藉着線上直播活動及協助社工舉辦家庭活動等體驗，擴闊社交圈子和服務社區，助人助己。線上直播活動參加者亦可以在「疫」境社交距離時重拾與社區的連繫。

另一來自計劃合作夥伴明愛荃灣綜合家庭服務中心(東荃灣) 的註冊社工鍾子宏先生亦到提到，中心在疫情期間為設計一些可觸及到更多以往難以接觸的群體的活動而絞盡腦汁。可幸是中心在參與「賽馬會智家樂計劃」三年多以來，同工們已熟習將科技應用於家庭服務上，因此這次成功舉辦了網上男士西洋書法班，融入資訊科技及藝術創作，將創新家庭服務推而廣之。服務使用者呂先生坦言，身為男士，他過去很少主動與社工接觸、亦不認為自己或家人能受惠於家庭服務，但這次活動改變了他的想法。所謂「預防勝於治療」，原來只要花少許心思，家庭幸福便可更進一步。他只須準備紙筆及手機，一邊聆聽鍾先生的講解，一邊書寫正面鼓勵語句和學習把書法作品製成WhatsApp貼圖，就能把難以宣之於口的話語跟摯愛家人分享。

「賽馬會智家樂計劃」將繼續推動社福機構及市民大眾善用資訊及通訊科技(ICT)，提升綜合家庭服務中心的服務效果，從而促進家庭和諧。為進一步鼓勵市民與家人溝通，及認識各式各樣的電子溝通技巧，「智家樂」團隊正籌備於今年下半年透過 YouTube 及 Facebook平台播放一系列網上節目，內容涵蓋嘉賓訪問、親子活動示範及生活小貼士等。計劃亦會推出多款手機應用程式遊戲，並上傳到各下載平台如【智家樂樂通】上供公眾人士免費使用，令親子間可藉此增加互動的選項，使家庭關係更和諧。