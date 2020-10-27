李紫昕獲頒「全球華人傑出青年」：我力量很微小

「兒歌天后」李紫昕（Purple）獲「2020『全球華人傑出青年』」頒發「2020全球華人傑出青年 卓越人物大獎」殊榮。因疫情關係，頒獎禮改為早前在線上頒發，喜獲此殊榮，她感到非常開心：「是一個很大的鼓勵，未來一定會更加努力，特別在推動音樂藝術教育工作方面。我知道我的力量很微小，但我亦希望我可以幫助更多有需要的人。亦希望我創作的音樂，可以帶給大家更多的正能量！」更令Purple驚喜便是鍾景輝（King Sir）特別拍片祝賀及鼓勵，更激勵自己未來要加陪努力，為演藝事業更上一層樓。

最近Purple和某大琴行合作，在最新教科產品內有她音樂劇歌曲，更衍生成為學校的音樂劇課程。另外更獲學校邀請，創作多首學術科目歌曲，並拍攝MV，啟發學生學習興趣。她又說：「音樂劇方面，會延期至明年三月，希望到時疫情已經受控，可以開心走進劇院，再次欣賞音樂劇」。

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