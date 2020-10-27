Rolls Royce Ghost　抵港亮相

全新第二代Ghost已抵港，率先和大家見面的為Ghost長陣版。（方偉堅攝）

品牌年輕化是近10年勞斯萊斯（Rolls Royce）的目標，2009年誕生的首代Ghost，可說是打着年輕化旗號而推出的頭炮車型。如今更已進化至第二代，並抵港亮相，於K11 Musea 6樓Art & Cultural Centre展出，率先抵港和大家見面的為Ghost長陣版。車迷香港代理已安排在本月28至30日供預約嘉賓進行鑒賞專場，而在10月31日（12:00~21:00）及11月1日（10:00~21:00）開放預公眾參觀。

為成就是次活動，勞斯萊斯汽車（香港）更首次動用吊臂將重達逾2.5噸，價值近700萬港元的全新Ghost Extended，運送到位於六層樓高的展出場地。運送全程由攝影團隊拍攝成幕後花絮。去睇車前，不妨先了解一下新Ghost新咗啲乜？小編歸納了以下七點。

1/採用度身訂造的專屬「Architecture of Luxury」全鋁車架構建，擁有完美的50:50前後重量分配比例，加上更低車身重心，高速過彎時更穩紮。

2/車身隔板和底板均採用雙層結構，並首次搭載全時四驅系統、全輪轉向系統，與全新設計的平面懸掛系統，帶來全新操控體驗，同時令標誌性的魔氈駕乘享受全面昇華。

3/配備可發光面罩，金屬直柵內藏20組LED燈，亮起時展現匠心獨運的豪華光感，平時則散發低調深沉美。而更寬的進氣口幾乎橫跨整個頭泵把，有助降低引擎噪音。

4/全新智能電動輔助車門開關，落車時輕拉內門把一下，系統會先幫各位確認沒有潛在危險；之後再輕拉門把，車門便會自動打開，直至開啟幅度合適便可鬆手。閂門時只需輕按外門把上的感應鍵便能自動關上。

5/Bespoke高級訂製星光內飾板，木飾板採用三層複合物料打造，包括黑色底板、中層深色漆料，至於面層是厚0.5mm的淺色高光密封漆，配以激光刻畫Ghost字樣及850多顆星光裝飾。

6/車載MEPS微環境空氣淨化系統，透過高靈敏度雜質檢測傳感器，有效監測車廂內的空氣質量。若發現超標時，系統會自動以再循環模式，把車外新鮮空氣經過濾器淨化並傳進車廂，只需2分鐘便能將全車空氣淨化。

7/搭載V12雙渦輪增壓引擎由6.6L變成6.75L，最大馬力為571ps，雖然較上代只提升了1ps，但峰值扭力就增加了70Nm之多，來到850Nm，並可於1,600rpm低轉數時介入。