疫下乜都做 陳嘉倩晒古箏琴技：我冇架子

陳嘉倩即場示範古箏琴技；而練美娟（左下圖）展示手力，徒手劈開蘋果。

前新聞主播陳嘉倩、沈殷怡及練美娟等現身九龍灣，出席ViuTV節目《娛樂ON AIR》記者會，一眾主持即場展技倆，陳嘉倩表演古箏、練美娟徒手劈開蘋果……相當賣力。

原來嘉倩乃古箏高手，考獲6級，曾教授學生，不過已放下琴技4年，最近購入古箏，望重新練習：「要有心理準備，會彈到左手起繭，不過想挑戰演奏級。」

今次與後輩們合作，陳嘉倩被叫「姐姐」，她笑謂：「我都好後生，會叫練美娟做娟姐，佢好有霸氣。（怕唔怕好似之前拍廣告咁，被傳蝦新人？）我都唔知發生咩事，唔係事實嘅嘢唔回應喇，同我合作過嘅都應該知道我冇架子，好親切。」她指今次節目內一眾主持需要齊齊玩遊戲，很容易打成一遍：「總之係朋友嘅相處。」

問是否全職轉當藝人，陳嘉倩謂：「有啱嘅工作會做，即使拍劇都會考慮，我同ViuTV關係好好，會繼續合作落去。」

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