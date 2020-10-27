越南多正妹！18歲女大學生開學被偷拍　逼住做網紅

睇得多日韓台妹都悶啦，其實越南都一樣多正妹靚女，越南屬於熱帶地區，當地陽光充沛，唔少靚女都擁有小麥色肌膚，而且越南妹體形都細細粒，再加埋精緻面孔，短時間就成為網紅，今期就介紹兩個越南美女，等大家眼球食冰淇淋！

第一位嚟喇！佢社交網有43.5萬追蹤者，這名越南美女名叫Phan Thi Minh Hang，芳齡18歲，就讀越南國立經濟大學，佢參加開學禮時被人拍下一張照片，然後被放上網，意外地一夜爆紅，隨後被網友人肉搜索出個人社交網站，並登上當地媒體版面，可以講話係逼住做藝人！

而佢喺爆紅後都陸續接到模特兒相關工作，不過佢相當謙虛地說：「自己唔係網紅，都冇做過模特兒，得到如此大量關注相當受寵若驚。」她也提到鍾意研究法律、經濟方面的知識，未來除了繼續做模特兒外，都可能會成為經濟學家。理想認真遠大！

而第二位就係越南氣質模特兒Hang，佢擁有白滑肌膚及修長美腿，雖然佢上圍唔屬於Big爆系列，但勝在身材夠均勻，以模特兒為職業嘅佢喺社交網分享唔少性感相，當中不乏泳裝照，成為唔少宅男討論對象！

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