劉晨芝恨有人求婚　低胸色誘黃建東求愛

歌手劉晨芝（Adrienne）為其首支國語歌《幸福的眼淚》拍MV，請來好友黃建東（東東）任MV男主角，她特別訂了酒店的豪華Penthouse做拍攝場景，認真大手筆。兩人先錫額頭熱身，之後換上低胸婚紗的Adrienne，與東東在瞓在床上合照，東東笑她倒奶，Adrienne就反駁好清純，打情駡俏，認真Sweet。

Adrienne說：「我喺美國出過六隻英文碟，香港都只係唱英文歌，從未唱過國語歌，今次第一次唱國語慢歌，轉新形象。」她說是一位韓國監製將韓劇一首歌改編而成，東東笑言：「佢話要搵個靚仔男主角，我專登為呢個MV減咗20磅，跑步又操拳，食得清淡啲要好忍口。」不過東東表示仍未收貨，將要拍新劇要再瘦20至30磅，自言早前「疫境肥」重了50磅，連加大碼衫都穿不下。

Adrienne表示自己在MV中會到沙灘扮美人魚，美人魚一定要見王子所以要求東東減肥磅變身MR Right，Adrienne自言現實中希望快啲有人向佢求婚，恨嫁心情講到出口。

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