太太讚係英雄　錢國偉唯一牽掛2歲囡囡

金牌監製錢國偉（Wilson）因胰臟癌離世，終年58歲。晚上6時40分，錢國偉太太陳宛蔚在兩位妹妹攙扶下，聯同吳家樂、湯盈盈、譚玉瑛、錢嘉樂、黎芷珊等會見傳媒，眾人一臉憔悴，陳宛蔚表現堅強，並首先發言：「多謝咁多位關心，佢好Peaceful（平靜）咁離開，好叻仔，係我嘅Hero，好多人都好錫佢。」

錢嘉樂代表一班兄弟發言：「錢太呢兩年都好攰，面對好多嘢。Wilson係一位毅力戰士，兩年前知道自己呢個病，兩公婆並肩作戰咗好耐，好有毅力。呢幾日有啲唔舒服就入院，好多兄弟、朋友都有嚟，有啲好似曾志偉、楊千嬅、陳小春、林曉峰，因為喺內地，就靠視象聯系，香港嘅朋友就已經嚟晒見佢，因為呢個係Wilson嘅心願，想見晒所有朋友，喜歡熱鬧，佢人緣真係幾好。好感恩，佢喺安詳嘅情況下離開，希望佢喺另一個國度可以開心生活。」

問到錢國偉有甚麼遺願？陳宛蔚表示：「因為我哋一直覺得可以醫番好呢個病，所以冇商量過呢啲嘢，佢一直都好努力咁生活。」錢嘉樂續說：「佢哋都好正面咁去面對，唯一牽掛喺個女，我哋一班Uncle、Auntie會好好照顧佢，Wilson囡囡雖然二歲，但佢好乖好生性。」陳宛蔚透露囡囡有見爸爸最後一面，而她亦想澄清Wilson彌留時，沒有食過一粒止痛藥及打嗎啡針：「佢咁都捱得到，真係好叻仔。」

陳宛蔚指Wilson仍有工作未完成，但朋友會體諒，錢嘉樂說：「佢兩年前專心治療，因為喜歡熱鬧，唔想停止創作，怕亂諗嘢，所以喺佢病嘅時候，都咗拍部戲，做咗伊健嘅演唱會，佢係一位好有生命力嘅人。」至於後事安排，陳宛蔚很感恩，因為有好多朋友會幫手，錢嘉樂指搞好文件手續後，會讓錢國偉太太陳宛蔚休息一日，然後再商量，有消息會再公布。

眾人完成訪問後，陳宛蔚終忍不住淚水，眼濕濕向傳媒合十致謝，眾人先返回醫院，然後再分批離開，陳宛蔚在妹妹陪同下離開時再一次向傳媒合十致意。