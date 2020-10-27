超速成5秒操　減雙下巴重拾V面

雙下巴不等於肥，但確實影響氣質，生活中的一些小事都可能是形成的元兇，要趕走雙下巴教授有妙計。（互聯網）

講到全身上下最顯肥的地方，非臉部莫屬。再瘦的女生如果臉龐肥嘟嘟，甚至有雙下巴都會顯得有點嬰兒肥。身材可以靠衣服來遮掩，圓臉可以靠修容來修飾，但雙下巴真是擋無可擋。雖然疫情期間可以戴口罩擋住，但「醜婦終須見家翁」，這段時間正是偷偷瘦臉的好時候。別以為雙下巴很頑固很難消除，其實可能只是瞓錯枕頭惹的禍。日本節目《林先生が驚く初耳学》就請來專家講解雙下巴形成原因和如何挑選合適枕頭，並示範了一個2周擊退雙下巴的「5秒操」。別小看這短短5秒，只要持之以恒，要重拾尖面不是夢！

雙下巴與枕頭有關？

當然有關！日本有大學教授指出肥胖不一定會導致雙下巴出現，反而下巴至頸部的筋膜失去原有彈性，以及日常錯誤使用枕頭都會加促雙下巴形成。

枕頭太軟：相比起硬枕頭，軟枕頭更易讓頭部陷入其中，從而令下巴向上傾，導致下巴至頸部的筋膜因承托力不足，而在睡眠時長期處於伸展狀態。節目實測發現，連續使用一個月軟枕，會令筋膜鬆弛，更易形成雙下巴。

枕頭過高：相反，高枕頭會令人的頭部在睡覺時朝下，氣管因此受到壓迫而影響血液及淋巴循環，造成水腫、鬆弛的問題。因此長期使用高枕頭，心同樣會出現雙下巴。

如何選擇合適枕頭？

所以要改善雙下巴，第一步就要挑選合適枕頭。在節目中，就教了大家用毛巾來選擇理想的枕頭高度。首先準備4條毛巾，把其中一條毛巾對摺兩次成4層，其餘3條分開各自對摺一次，然後再各自分成3份對摺，摺成6層。把摺好的4條毛巾疊起，4層的毛巾放面，得出的高度就是枕頭的理想高度，足夠承托頭部的同時，亦不會形成雙下巴。

5秒消雙下巴操

想消除雙下巴亦可以靠一些簡單的動作，坊間有傳抬起下巴可以消除雙下巴，但是教授指出這其實是錯誤的方法，只會令雙下巴的情況惡化。這個動作猶如用力拉開橡筋，只會令筋膜變得脆弱和鬆弛。反而向下壓頭部和下巴，可更有效收細雙下巴。方法是：首先把雙手放在頭部後方近頸的位置，然後慢慢把頭部往下壓，將下巴拉近鎖骨的位置，維持5秒。每天做3次，連續兩星期即可見效。

瘦臉由日常做起

其實日常生活當中，還有很多導致雙下巴出現的成因，例如：低頭族長期低頭的習慣、坐姿不正確、寒背，甚至咀嚼次數過少都會形成雙下巴。所以在長時間觀看物品時，最好把物品放在和眼睛呈水平線的地方，每過半小時就要伸展一下肩頸肌肉。注意坐姿，不要寒背和向前傾。咀嚼的時候可以左右各咀嚼約10次，重複一至兩次，藉此訓練下顎肌肉，燃燒面部肌肉脂肪。但謹記左右兩邊的咀嚼次數要平均，否則容易造成大細臉。