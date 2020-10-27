【試管嬰兒】長女誕7.3磅混血B女　吳宇森榮升外公

國際知名導演吳宇森喜得外孫女！其長女吳尚方接受試管嬰兒方式成功懷孕，在本月廿二日於美國剖腹誕下7.3磅重混血女嬰，女嬰會跟母親姓吳。榮升為公公和婆婆的吳宇森及太太牛春龍非常開心並於昨日公布喜訊。

移居美國多年的吳宇森，育有兩女一子，雖然尚未成家立室，但他一直未有催婚催生，認為子女們開心健康就夠。擁有教育碩士學歷兼任職教師的吳尚方，認為具備經濟能力能獨立養育小孩，故接受試管嬰兒方式，其想法獲父母支持。因吳宇森夫婦本身也是由單親媽媽湊大，所以他們相信女兒能培育健康及有智慧的小孩，並說會以感恩及知足的心情迎接外孫女。

和父母關係向來要好的吳尚方，懷孕時雖在家以視訊教學，但仍親自打理父母的起居飲食。生女時因疫情關係，醫院限制親友探訪人數，故只得牛春龍寸步不離在旁照顧，在醫院留了三天的她，抱足外孫女三天，她說：「看她千遍也不厭倦。」而在家的吳宇森透過電話聽到外孫女的哭聲，更笑不攏嘴。由於牛春龍是北方人，故她以「姥爺」和「姥姥」來稱呼吳宇森及自己。

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