寒流襲港拍通頂　譚耀文張繼聰張建聲食火鍋取暖

譚耀文、張繼聰、張建聲和栢天男等在寒冷天氣下趕拍新戲，靠食火鍋保暖。

藝人譚耀文、張繼聰、栢天男（Adam）、張建聲在電影《逃獄兄弟》中有一場重頭戲，齊齊穿上短衫、短褲在赤柱海邊通宵拍攝，當晚寒流襲港，氣溫急降至攝氏十度，四人出動法寶保暖，齊齊展示Leggings打底，場面搞笑！

拍攝前一晚收到寒流吹襲的消息，四人已開始討論保暖方法，最終他們均在短褲內打底穿着上leggings，每逢拍攝時就把leggings捲至短褲可以遮住的位置，Cut機後即時放下來，減少腳部外露。

劇組亦準備了火鍋，每逢轉機位打燈期間，四人及同組演員黃德斌、何珮瑜等有熱食暖身。阿聰笑言經此一凍，終於覺得阿媽有道理：「今晚大家明白咗，原來遮住膝頭會暖好多。」

下身有保暖，背脊一樣不敢忽視。栢天男爆劇組有提供暖包，他背部就貼了三個，張繼聰同張建聲取笑劇組偏心時，譚耀文表示自己都有貼上大量暖包，阿聰亦心虛其實自己都貼了兩個，看來最唔怕凍的原來是張建聲。

翌日四人再在操場取景，他們以打籃球做運動取暖，不停跑動，譚耀文說：「我哋幾個男人喺度打波，直頭諗番起以前讀書時打籃球嘅熱血！拍戲之餘仲可以做運動取暖，一舉兩得。」

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