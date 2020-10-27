11.1舉行決賽　亞姐萬聖節上海盜船搶后冠

《亞洲小姐2020》將於十一月一日舉行香港區決賽，一班亞姐候選佳麗正積極進行排練，更為萬聖節主題拍攝亞姐宣傳短片《萬聖翌日》，她們模擬在海盜船上發現閃耀奪目的后冠，大家一起去爭奪！

問最難忘的萬聖節，（2）林寶玉說有次扮護士鬼，玩得忘型：「連衣服都歪晒，露出半個胸圍都唔知道。」（5）何雙妍則指最難忘的萬聖節在蘭桂坊度過，當時氣氛超好；（10）蔡小蝶和（9）彭紫荊都是膽小一族，小蝶在主題公園被扮鬼的藝人嚇到尖叫，紫荊目到有人被白車送院，立刻掉頭走。

談到最愛扮演甚麼鬼怪，（8）高文君最想扮「貞子」嚇人，覺得自己長頭髮很神似；（15）趙桐恩最想扮「裂口女」；（7）吳燚𣌀笑言想搵古天樂共度佳節，因為古仔飾演過楊過，她大可做「鵰兄」相陪。

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