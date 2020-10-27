黎耀祥新劇又要除衫　一個月減咗10磅

藝人黎耀祥為無綫節目《流行經典50年》錄影，獻唱古巨基的￼《義海豪情》，覺得高音調唱得好艱辛，希望大家包容。他透露早上凌晨約5時才收工，正為《拳王》開工，他笑言：「依家要瘦，因為打拳要除衫，監製除開有癮，雖然我演過氣拳王，但依然要keep fit，我靠做健身食少啲，￼用一個月時間減咗10磅，不過未達標，起碼減多8磅￼。」他已請教同劇其他大隻佬，包括張振朗和朱敏瀚如何健身，笑言還有1個月才拍除衫戲，尚有時間。問會否很緊張？他說：「緊張，我同監製講唔除衫得唔得？監製話露少少就得，有《殺手》七八成都得，我話儘量啦，《殺手》兩年前拍，我希望唔止啦，￼希望比《殺手》效果好啲。」

另外，提到錢國偉英病逝，黎耀祥說：「佢係一個有才華嘅製作人，開創好多經典節目，覺得好可惜，同佢識咗好耐，一入TVB就識，嗰時我做幕後，佢都係幕後，雖然唔係太熟，後來佢製作節目都有搵我。覺得佢個人好得意，做乜嘢都駕輕就熟￼，對佢嚟講無難度，印象最深係一次做《美女廚房》，佢控制流程好好，轉數好快。」

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