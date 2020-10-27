造型保密帽不離身　黃曉明疑遮「禿頭」

內地男星黃曉明過往鮮有拍犯罪懸疑片，近日接受挑戰，擔演英皇電影《戴假髮的人》。有指他將以「特別造型」登場，剃頭演出。不過近日他每次出席活動均戴帽，疑似怕禿頭造型曝光！

由內地男星黃曉明主演的新片《戴假髮的人》全程於武漢取景，飾演夜班出租車司機的他，因載了一名神秘醉漢，命運從此改寫！開鏡前相關的電影海報率先曝光，只有一張被撕去面容、只得禿頭的照片，懷疑是曉明，但他淡然回應：「真的要保密啊！」為了投入拍攝，曉明於武漢逗留長達3個月。

開鏡儀式上，戴帽、穿休閒服的曉明，偕導演董越及製片人尹紅波等亮相，曉明說：「對這套片的拍攝充滿期待，導演在工作中是個很嚴肅的人，一絲不苟的認真態度也感染着大家全心投入這部影片。」

談到英皇老闆楊受成在疫情下，義無反顧支持開拍，董越哽咽表示：「（楊受成）作為出品人，如此有魄力、如此義無反顧支持一部新導演的作品，無論對我的現在或未來，都有極大的鼓舞，我唯一能做的就是專注投入地拍好每一場戲。」

對於選擇在武漢取景，曉明說：「武漢疫情慢慢好轉，我想為這座英雄城市做點甚麼。我是武漢人，因為武漢代表了中國人的抗疫情神。（拍攝時會注意安全嗎？）現在武漢已非常安全了。」

另外，近日他獲邀出席《華語青年電影周》的閉幕式，他於社交網上載坐車時的側面照，滿臉鬍鬚、戴帽的他明顯意欲遮掩「頭頂造型」，留言：「既然藏不住了，不如問問武漢的大家，有甚麼吃熱乾麵不粘鬍子上的好方法嗎？」吸引逾萬網民討論。

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