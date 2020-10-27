自虐的愛！楊詩敏遇自私男不歡而散

藝人楊詩敏（蝦頭）接受電台訪問，談及從舞台走到公仔箱，她有感而發說︰「某啲地方工作節奏太快，好似工廠，會令演員冇咗生活、冇靈魂，咁演出嚟嘅角色又何來生命力？」

她又剖白感情世界，透露曾迷失自我及受抑鬱症困擾，更以工作麻醉自己：「我曾經以為上一個（男友）就係細水長流嗰個，但我哋之間太多關係，情侶、經理人又合作創作。為咗保持同佢嘅關係，我完全遷就、滿足對方，自我價值好低。最恐怖係我完全冇同任何人提過，將所有事攬晒上身。」

她以工作填滿所有時間，可是當她停下來時，所有負面情緒就蜂擁而至︰「直至分手大半年後，全靠戲劇讓朋友察覺到我有啲怪，我先醒覺自己（狀態）咁差。喺一次工作坊上，導師發覺我唔妥，陪我傾偈，再介紹臨床心理學家畀我，等我可以和盤托出。睇咗（臨床心理學家）三個月，我嘅人生開始改變，慢慢明白自己真正需要啲咩。」

她又首次公開談及一段被利用的感情史︰「我27歲時，感覺就快30歲，想搵一個終生伴侶。當時我喺學校全職任教戲劇，苦苦追求一位老師四、五年，佢中間曾經同我一齊26日，最後都係分手。佢未放低前一段戀情，但佢問我可唔可以繼續對佢好，我哋做朋友。佢真係好自私，恰我一定會對佢好，最後我哋係不歡而散。」

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