Q：最近我和男友一齊住酒店，浸浴時一路飲威士忌加冰，我貪得意含着酒幫男友進行口愛，請問這樣做是否已屬於「冰火」呢？就這次經歷，我有一個小發現，向來自己不喜歡無套口中爆發，偏偏男友卻喜歡玩。但原來在他臨近爆發前，口中含着一定分量的飲品，可減慢發射速度又會沖淡氣味，減輕了我的厭惡感。之後有幾次我們都繼續這個玩意，男友說有烈酒沖洗過陰莖，酒精會殺精，接着交歡可以不用安全套，這方法真的能避孕嗎？

Zoey

A：冰火是指女性為男性口愛時，口中交替地含着分別冷和熱的液體或飲品，在溫度的強烈差異下，男性會感受到莫大的刺激和興奮。一些性愛暗號例如冰火五重天或七重天等，正是指冷熱交替的次數。

你採用了冰凍的烈酒，沒有交替以暖熱的飲品去刺激性器官，則為有冰而無火。不過相信你的破格舉動已為男朋友帶來新鮮感和情慾刺激，雙方才會欣然地密密嘗試。

不少女性反映口中爆發不好受，也怕嗆到喉嚨。含着一些飲品，的確能產生緩衝作用，亦可淡化精液的氣味。所以很多伴侶在玩冰火的時候，會預備不同口味的冷熱飲品，例如溫水、暖茶、暖豆奶、冰水、凍蜂蜜、汽水等等。飲品會濺濕床舖，除可預備防水墊或索水毛巾，有些伴侶會選擇轉地點例如在客廳或浴室進行，減少清理工序。

玩過冰火然後性交，需用溫水清潔陰莖，以免把飲品的殘餘糖分或其他物質帶進了陰道，弄至陰道不適甚至發炎。烈酒殺精是錯誤資訊，千萬不要相信這些以訛傳訛的傳聞，進行陰道交必須正確使用安全套才能避免意外懷孕和性病感染。

李偉儀