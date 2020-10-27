姜皓文做絕世好男人　鄧麗欣預告王子來港拍拖

藝人鄧麗欣與姜皓文晚上在尖沙咀出席主演的電影《殘影空間》世界首映禮，十月對姜皓文來說有三重意義，包括自己與太太殷寧生日，加上結婚周年紀念，日前就自彈自唱《分分鐘需要你》冧太太，姜皓文話原本同工人姐姐夾好送驚喜，但計劃出了意外，與太太傾偈時工人姐姐已經送上蛋糕，完美計劃被破壞：「每年生日或者紀念日都要做一啲野，大家先會記得呢個日子。」

鄧麗欣即大讚姜皓文是好男人，即使結婚多年仍保持甜蜜，認為女人較為細心，自己注重生日及周年紀念日。講到月中生日的她獲身在台灣的男友王子（邱勝翊）隔空送上蛋糕慶祝，她說：「都OK啦，喺疫情下佢都送咗蛋糕畀我，都好有心。（掛住男友想見面？）都慣咗喇，同佢都有8個月冇見面，希望疫情愈嚟愈好，安排緊時間見面，套戲喺香港上映，睇下佢可唔可以趁呢段時間過嚟順便睇戲。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc