胡楓被爆拍三級片　薛家燕：佢都想表演嘅！

藝人胡楓（修哥）與薛家燕為節目《流行經典50年》錄影。提到修哥被翻舊帳曾拍三級片，他笑言：「40、50年前喇！」家燕驚訝說：「你有拍三級片咩？」修哥說：「有拍，咩冇呀，你唔睇就蝕底。」家燕指想不到修哥會為藝術犧牲。修哥續說：「自己最弊耳仔軟，不過其實牛唔飲水點撳得牛頭低，又唔係耳仔軟晒嘅。」家燕姐最欣賞修哥敢拍敢認，她說：「佢唔會懶人哋，佢都想表演嘅，哈哈！」

提到錢國偉病逝，家燕姐大為感觸：「佢係我好好拍擋，本來中秋節去探佢，佢話唔使客氣，聽到佢離世消息接受唔到，好難過，希望佢太太節哀順變。」她又感激錢國偉搜尋到一條黎小田的鋼琴伴奏片，她說：「過年前個騷搞巡廻演出，嗰時我話想唱《胭脂扣》，黎小田（Michael）唔喺度，佢真係幫我搵到Michael條片，好似喺我後面鋼琴伴奏，好感激佢咁有心，為Michael做咗一樣咁有紀念嘅演出。」

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