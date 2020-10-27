滯留美國8個月　王梓軒返香港最想見媽媽

藝人王梓軒因疫情關係，在美國洛杉磯滯留了8個月，4個星期前終於返港，已完成酒店自我隔離檢疫，他笑說：「嚴格嚟講我出咗監兩個星期，出番嚟好開心，因為8個月喺美國冇上台唱過歌，依家可以同屋企人食飯和行商場好開心。」他說抵達美國不久，便爆發疫情，在封城下，學習視像開會、下廚、健身及度劇本等。

問到8個月是否跟石祐珊日對夜對？他笑言：「仲有個好高大嘅韓國編劇，三個人，講笑，喺嗰邊唔見到太多人，最多行公園，我又要同香港保持聯絡，時差所以瞓少咗。」他說回港最想見的人是媽咪，他說：「佢口話唔使見咁多，但我一返嚟就唔畀我出去，同佢食飯，係Sweet嘅。（一開門就攬實你？）唔敢攬住，等我沖個涼，乾淨晒先攬。」

另外，他說大約一年前，與錢國偉見面，完全不知道對方患病，他說：「佢係清減少少，但好有活力，做兩個演唱會一啲都唔攰，好積極，同佢傾偈，感覺唔到負能量，覺得佢面色紅潤添，我哋有講過等我返香港見吓，但我遲咗返嚟。」

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