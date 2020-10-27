Brooke Haze　野性KOL變脫星

自從白板娘風格雄霸四仔界後，現今已罕見脫星會保留茂密嘅毛髮，亦因為咁嘅緣故，毛髮濃密嘅Brooke Haze便成為當中嘅極少數。佢呢種野性味道，加上佢狂放嘅演出，而深受四仔迷歡迎，獲得極高人氣。

原始誘惑

其實白板娘成為四仔界嘅熱潮，其中一個原因係毛髮會遮擋鏡頭嘅拍攝，不過喺美國佛羅里達州生嘅Brooke Haze，就認為毛髮係性感嘅象徵，故此佢早喺經營成人網絡直播頻道時，便刻意唔修剪毛髮，務求帶畀大家最原始及最野性嘅一面。佢從事成人直播之前，喺酒吧做兼職，因此結識唔少四仔導演及工作人員，令佢慢慢對演出四仔感到興趣。不過當時面對經濟壓力，所以佢揀咗一個更易同更快搵錢嘅方法，就係做成人網絡直播。

佢表示最初都擔心網民接受唔到茂密嘅毛髮，但卻估唔到佢哋嘅反應會咁激烈。事實上，佢憑住迷人嘅樣貌及玲瓏浮凸嘅身材，好快喺網絡獲得人氣，同時吸引到脫星事務所嘅注意，2017年4月佢就下海為四仔網站Team Skeet演出處女作作品《Chivalry For A Small Chick》。

同偶像較量

當時21歲嘅Brooke Haze，以青春魅力而備受注目，而茂密嘅黑森林更係成為四仔迷談論嘅對象，甚至有粉絲訂造一個同佢一樣毛髮茂密嘅情趣娃娃，足見佢嘅人氣幾咁強勁！及後著名四仔片廠Reality Kings搵佢演出兩套作品《Anything Not To Study》及《Beautiful Brooke》，令聲勢超強，更喺2018年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。

Brooke Haze發展相當順利，不過佢卻陷入瓶頸，皆因佢一直習慣演出一對一床戲，從未試過三人行，正因為佢喺呢方面零經驗，所以有片廠邀請佢演出呢類題材時，佢就會相當緊張。好似片廠Adam & Eve搵佢演出三人行作品《Perception》，當時佢曾經諗過唔拍，不過得悉到對手係人氣男優Dylan Snow後，佢就二話不說答應。事關入行前，佢一直視Dylan Snow為偶像，難得可以合作，梗係唔會放過機會，而係對方嘅指導下，Brooke Haze不但演出順利，更同對方成為好友。至於未來嘅目標，佢話好想拎返幾個獎項，作為佢四仔事業嘅肯定。

Brooke Haze雖然保持茂密嘅黑森林，但邊緣地帶仍會修剪一下，原因係着比堅尼唔好睇。佢喺社交網表示修剪咗毛髮後，唔少粉絲都話相當可惜，令佢啼笑皆非。

Profile

出生日期：1996年10月15日

身高：157cm

三圍：32C-27-33