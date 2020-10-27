美女好幫手　唔怕絕後

家陣好多人都唔想生兒育女，AV業界資深人士神仙乙就話，如果個個都係咁的話，人類分分鐘會絕後！然而，日本AV界就有個「子作」系列，當中嘅女優願意為丈夫孕育下一代，當然唔介意中出收場，真係好偉大呀！

由朝做到晚

喺MILLION出品嘅《中出受孕新婚生活》中，親切可人嘅佐知子飾演新婚妻子，擁有豐滿鮮嫩嘅胴體以及一對極品J奶，佢非常愛老公，希望為對方生兒育女，所以每日朝早起身都要先嚟一次「晨操」，跟住食完早餐後又再嚟多一劑，而大家沖涼嘅時候，佐知子亦要同老公玩鴛鴦戲水，晚飯過後當然激戰一回合咁先至瞓啦！

聽教聽話

喺ONEZ推出嘅《懷孕即尺子作OK女僕》入面，長身巨乳女優東条蒼扮演俏女僕，對住男主人服務周到兼且聽教聽話，樂意將身心都獻畀主人！而鹹濕嘅男主人經常要求阿妹表演自摸，又要佢表演舌功，而蒼妹就連毒龍鑽都玩埋！不過，男主人想要嘅一定唔止咁簡單啦，更要同阿妹打真軍兼中出收場，而東条蒼一樣無條件咁答應，仲完全配合動作，顯得非常享受添！

移情別戀

WANZ出品嘅《致力幫助不育丈夫的若妻》，講述新婚巨胸美人妻椿莉香同老公生活得好幸福，可惜一直努力造人不果，於是香妹就拎老公嘅精子去做檢測，發現原來老公不育，為怕老公傷心，所以佢收埋咗呢個秘密。不過香妹為咗完成同老公生育嘅夢想，令生活更加幸福美滿，所以佢就趁住老公外出公幹三日，搵單身男健太借種。原本香妹只係同對方作一次交易，卻估唔到健太係性愛高手，帶畀佢強烈快感，令香妹陶醉其中，後來佢仲移情別戀，將健太當成老公！

簡評

日本AV界嘅中出作品可以話達到氾濫嘅程度，當中好多場面都缺乏前因，令大家睇到麻木，唔似得今次為大家介紹嘅子作系列咁，目的係為咗生兒育女，令觀眾睇落覺得合情合理亦投入好多。喺三部作品中，本仙最鍾意椿莉香主演嘅《致力幫助不育丈夫的若妻》，一來香妹又靚女又有天然美巨乳，二來喺激戰過程中，佢表現得相當投入，三來香妹由不情不願搵人借種，到弄假成真投入一段不倫關係當中，表情做到入木三分，令作品精彩度大大提升！