吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、移居、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、6、8

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：雞

鼠：↑ 健康運勢十分不錯，有機會嘗到許多美食，但太饞嘴會很容易發胖呢！

牛：→ 別只將目光放在遠方，其實身邊的人，尤其父母都很需要你的關心。

虎：→ 衝動行事只會給人惹來一堆大麻煩，今天你要記着凡事三思而後行。

兔：↓ 麻煩事接踵而至，還是專心一致，先完成手頭工作再算。藍色有助運勢。

龍：↓ 身邊圍繞着不少的朋友，不過有些人只是想從你身上取便宜，宜小心。

蛇：→ 運氣極之不佳的一天，做事不要太過我行我素，偶爾聽聽別人的意見吧！

馬：→ 處理金錢問題要謹慎，親友們會令你在財運上出現問題，影響你的收入。

羊：→ 雖然你表面顯得平靜，但實則上你有無數問題要解決，快學習面對現實！

猴：↑ 適合從事一些靜態的休閒活動，例如出外釣魚種花，可以提升運氣的。

雞：★ 今天你渾身充滿活力，不妨試做一些平時不會做的事情，將有意外收穫。

狗：↓ 是日沖煞，金錢運走下坡，和朋友逛街時要懂得節制，不要衝動購物啊！

豬：→ 同一時間發生許多事情，令你有點頭昏腦脹，宜找朋友幫忙或放慢節奏。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交、感情及親子關係或帶點不穩，避免談論人事，減少攜眷會友，助維持穩定。

金牛：情緒及家庭運稍遜，公私兩方或會出現點壓力，注意溝通多作協調，有助過度。

雙子：體能及工作運稍遜，宜多注意合作及溝通情況，處理文書、海外項目等宜多留神。

巨蟹：財運不穩，做生意、自僱及銷售業等朋友，開單等需多予耐性，注意人事等情況。

獅子：人氣雖旺卻帶不穩，與伴侶、家人相處，多注意言談態度，避免毛躁，關係更佳。

處女：身心狀態不穩，辭令及思考力稍遜，不論上班或上課，放鬆一點，有助集中精神。

天秤：社交運較旺，但財運不穩，宜多節約及小心處理朋輩及金錢事宜，以免因財失義。

天蠍：人氣稍遜，家庭及事業運不穩，家事及公事壓力或會較大，宜多作協調與包容。

人馬：精神狀態及思考力稍遜，出勤、出門、海外項目等宜注意溝通、文書及人際關係。

山羊：社交運稍遜，人事變動和問題或會較頻，宜多作協調及注意溝通，避免與人爭辯。

水瓶：戀愛及事業運雖好，卻帶點不穩和變動，不論公私，注意溝通及合作等情況為佳。

雙魚：身心狀態不穩，出勤、公幹及海外項目等或感壓力較大，宜多放鬆及爭取休息。

預測：下月初前，天災及廣泛事故或會較頻，宜檢查家居及物業設施。