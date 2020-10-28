謝安琪直播偷步唱新歌　Juno急拆彈：佢太鹵莽！

歌手謝安琪（Kay）與經理人公司老闆麥浚龍（Juno）日前為撐填詞人周耀輝，分別拍片及聲援他跟其學生的「我們不碎」網上演唱會。Kay在短片中以素顏「現身」，稱跟周耀輝合作了新歌《三生一吻》，更讀出其中一段最愛的歌詞後說：「雖然呢首歌未正式發表，但喺呢個咁特別嘅場合，可以為大家以清唱形式分享呢份歌詞，我覺得好難忘。」隨即用「彈指」方式打拍子，清唱逾1分鐘，片尾時又說：「希望大家鍾意《三生一吻》，亦都希望大家好好珍惜我哋粵語歌歌詞，多謝大家。」

向受影響人士致歉

深得歌迷支持的Kay，其新歌在她提早曝光下在網上瘋傳，據知Juno對她竟在未通知公司下而犯禁「洩密」大感意外！因他企劃《the album》三年來，每首歌、每個故事都做足部署，《三》歌本於9月推出，可是受疫情影響令錄音進度延期，現時只餘下重整合輯推出的剩餘歌曲，卻被Kay無預警下「搞亂檔」，一向視她為愛將的Juno都不禁對其無心之失罕有表態：「今次Kay太大意、太鹵莽！」他急急要再三開會改變策劃之餘，同時為減低《三》被侵權的危險，多次聯繫周耀輝要求盡快將Kay的網上清唱版本下架，幸對方亦願意作出配合，該片段昨日已下架。

東網向Juno查詢事態發展，他先代Kay的疏忽向周耀輝、其學生們及主辦單位及所有受影響的人士說聲對唔住：「新歌始終未正式推出，唔希望有任何侵權問題出現，亦唔想抹殺咗公司一路以來嘅鋪排同音樂人嘅心血。我當然明白Kay作為歌手嘅一時心急，所以冇通知公司下唱咗首歌，因鹵莽而影響咗企劃部署，再次講聲唔好意思。」至於Kay在截稿前未有回覆。