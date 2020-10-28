東方日報C1：錢國偉胰臟癌病逝　遺孀陳宛蔚哭別Hero

金牌監製錢國偉（Wilson）去年發現患上胰臟癌，日前因情況惡化入院，延至昨午離世，終年58歲！錢國偉太太陳宛蔚指老公安詳離世，含淚讚他是英雄。而錢嘉樂大讚Wilson是「毅力戰士」，並透露連日來一班好友均有趕到醫院見他最後一面，並指Wilson唯一放不下是年幼女兒。

著名監製錢國偉（Wilson）曾炮製不少王牌綜藝節目，包括《獎門人》、《美女廚房》等，2015年跟前港姐陳宛蔚結婚，2018年誕下女兒Abby。原本事業、家庭兩得意的他，去年發現患上胰臟癌，曾入院接受切膽手術，他一直積極面對，可惜病情反覆，日前更因惡化入院，大前日心臟一度很虛弱，需打強心針，醫院着陳宛蔚做定心理準備。前日一班圈中好友如李克勤、梁漢文、蘇永康、許志安、監製衛世輝等趕往醫院跟他見面，Wilson當時危殆但仍有反應，惜延至昨午3時許離世，太太陪伴在側，而錢嘉樂下午4時許亦趕往醫院。

至傍晚時分，陳宛蔚在兩位妹妹攙扶下，聯同錢嘉樂、湯盈盈、吳家樂、譚玉瑛、黎芷珊等於醫院樓下見傳媒，眾人一臉憔悴，陳宛蔚表示：「多謝咁多位關心，佢好Peaceful（平靜）咁離開，好叻仔，係我嘅Hero（英雄），好多人都好錫佢。」錢嘉樂表示一班兄弟派他作代表，他 說：「Wilson係一位毅力戰士，知道有呢個病，兩公婆不離不棄咁去醫治，好有毅力，呢幾日有啲唔舒服入院，好多兄弟、朋友都有嚟，而曾志偉、楊千嬅、陳小春、林曉峰因為喺內地就靠視像聯繫，香港嘅朋友就去晒見佢，因為呢個係Wilson嘅心願，想見晒所有朋友。」

曾花百萬赴日治療

問到Wilson有甚麼遺願未了？陳宛蔚說：「因為我哋一直覺得可以醫番好，所以冇商量過呢啲。」她透露囡囡有去醫院見爸爸，並澄清Wilson 彌留期間沒有食過一粒止痛藥及打嗎啡針：「佢咁都捱得到，真係好叻仔！」她指丈夫生前仍有工作未完成，但相信朋友會體諒。而錢嘉樂 說：「佢哋夫婦好正面咁去面對，唯一牽掛係個女，我哋一班Uncle、 Auntie會好好照顧佢。」並指Wilson兩年來專心治療，但因喜歡熱鬧，加上為免亂諗嘢，仍不停創作：「喺佢病嘅時候，都拍咗部戲，又做咗伊健 嘅演唱會，佢係一位好有生命力嘅人。」至於後事安排，陳宛蔚感恩很多朋友會幫手，錢嘉樂亦指搞好文件手續後，待陳宛蔚休息一日再商 量，有消息會公布。受訪後，陳宛蔚終忍不住淚水，含淚向傳媒合十致謝，隨後眾人返回醫院，然後再分批離開。

Wilson最後一次公開露面 是今年2月出席香港動作特技 演員公會春茗，當時精神不 俗， 而5 月他被拍到消瘦不 少，目測至少暴瘦30磅，當時 他一度否認患癌。據知他試了不少方法抗病，有指他花了七位 數字到日本接受「免疫治療法」，惟近半年新冠肺炎疫情影響，未能 赴日治療；此外，他亦有接受中醫建議 只喝中藥及白粥，以清除體內毒素，故患 病後期瘦得更加厲害。抗病期間，有指其好兄 弟鄭伊健有幫手醫藥費，林曉峰則管接管送。

古巨基：心很痛！

對於Wilson病逝，其歌手好友古巨基傷心落淚，並於社交網發文悼念：「心很痛很痛很痛。眼淚不能停止。」而同樣跟錢國偉合作無間的「獎門人」曾志偉亦感慨謂：「合作咗廿幾年，本來想等佢再做一次25周年紀念版。」志偉又表示因不在港，故與對方FaceTime聯絡：「佢都 有眨吓眼，同我揮吓手！」提到對方遺下妻女，一家生活會否成問題？志偉說：「最急切係先辦好佢 嘅後事，其他再講吧！」而香港演藝人協會會長古天樂亦表示惋惜：「感謝他以製作人的身份對香港 演藝界作出的貢獻，Wilson是今屆演藝人協會副會長，一直出心出力，演協會與他的家人聯絡，盡量提供協助！」

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