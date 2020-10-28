窮到冇錢買鞋！秀智新劇拎4萬蚊名牌袋惹爭議

韓國「國民初戀」秀智與南柱赫合演的新劇《Start-Up：我的新創時代》因型男美女配搭而吸引粉絲煲劇，男女主角為實現創業夢而奮鬥。原本於咖啡店打工的秀智更毅然辭工專注創業，但出身基層的她卻因裝扮不符合角色設定而惹起爭議。

秀智於首集中要穿「甩踭」的高跟鞋，就連鞋身脫色亦僅能以黑色油性筆填補，沒多餘錢買新鞋，但她在第二集參加派對，為了不被家姐姜漢娜看輕而悉心打扮，有觀眾發現她當時拿着的手袋是出自某國際品牌，售價約4.2萬港元。秀智於劇中幾乎每場戲都換手袋，每個袋價格至少過萬港元，她於另一場戲亦用上同一國際品牌約2.5萬港元的斜孭袋。

不少網民質疑其角色為何冇錢買鞋卻拎得起名牌袋，認為自相矛盾，更有人留言：「嗰個牌子實在太出名，個設計一望就知邊個牌子，收看時好難令人投入角色！」有網民表示雖然秀智是該品牌代言，發布會上亦身穿該品牌服飾，但認為製作組應在角色造型上多費心，即使是她代言亦應考慮是否符合角色設定！

此外，劇集的海報與OST封面同樣吸負評，有劇迷勁彈設計過於求其，尤其OST封面上的字體排列不工整，比粉絲自行P圖的效果還要差，認為製作欠缺誠意。雖然負評不絕，幸而未有影響收視，過去兩集更連創新高！