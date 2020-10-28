無視關嘉敏為勁敵　陳康琪無心插柳練到周身肌

女子組合Bingo成員Odilia（陳康琪）為《全民造星II》選秀比賽拍攝《前傳》MV，今次拍攝跟以前大不同，因同場有約50位參選者同場演出，故等埋位多過表演：「以前拍MV着住高跟鞋，要連續拍成4、5個鐘先可以停一停、抖一抖，但今次因為要輪住拍，所以要等4、5鐘頭先到自己，但只有幾個Take機會，所以一埋位就要Full Energy去做，唔想自己後悔。」

談及拍攝過程長達廿幾個鐘，她說在漫長的等待中，幸有經理人前來探班：「以前拍MV我會帶好多嘢食喺身，但今次就冇乜，不過經理人就帶咗好多嘢食嚟探我班，仲可以請埋其他朋友仔食，夜晚冇得瞓已經辛苦，所以要靠食嘢頂住。」

有指她激瘦不少，Odilia解釋非因參賽而刻意減肥，只是在長期間操練時要不停跳舞，結果無心插柳下練到周身肌肉，回復初入行時最Fit的時期，雖然她要無時無刻處於作戰狀態，可是沒視同組合的參賽者關嘉敏（Carman）為最大假想敵，因為：「其實仲有好多人參賽，位位都好努力去做，我會靠睇片減壓。」

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