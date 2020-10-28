年尾最強預測　麥玲玲：牛年經濟會有起色！

今年疫情重創不少人的工作或業務，但玄學家麥玲玲卻繼續當紅當旺，在內地榮膺微博「超級紅人節」年度榮譽之餘，更追貼潮流做直播賣貨當上人氣帶貨王。講到明年經濟，麥玲玲亦看高一線，旅遊業、物流業都有機會收復失地！

臨近年尾旺季，街上一片紅彤彤，鋪天蓋地是玄學家麥玲玲的運程書、商品廣告；報刊上都是她的近況訪問、來年預測，誰不知她竟身在國內近四個月之久，她說：「是啊！六月尾我吃過樂小姐（邵氏高層樂易玲）的生日飯便往國內隔離，碰巧（容）祖兒、Mani也在同一酒店隔離，但這麽近、那麼遠，不能見面；不過我有訂水果、珍珠奶茶跟大家分享，算是苦中一點甜！隔離的十四天剛巧我在準備運程書，也有以電話為客人算命，日子總算過得挺快。」

雖然北上工作是常事，但她從未試過逗留這麽長時間，錯過了與家人共度端午節、中秋節，更甚者是另一半的生日：「一度掙扎想要回來，大不了再隔離吧！但工作排得密麻麻，身邊朋友、助手也不斷勸說我留下，幸好丈夫很好，沒有介意。」

玄學家變帶貨專家

麥玲玲在微博有過千萬的支持者，粉絲被稱為「小麥粉」，近月更首度榮膺微博「超級紅人節」年度榮譽。說到得獎，麥玲玲說「小麥粉」真是「粒粒皆辛苦」地耕耘回來：「有這麼多人，真的不容易，一個個粉絲儲回來，由幾百到幾千，至現時1,450萬，跟大家建立了感情。這個平台我很喜歡，同時是一個很大的鼓勵。」

今番留守國內，亦正好趕上了疫情以來的直播賣貨熱潮，她說：「我一向有為自家出品的吉祥物，又或客戶品牌做直播推廣。今次邀請我做直播賣貨的客戶特別多，一連做了好幾場直播，有賣速食，甚至貓、狗糧，我更特地帶了一隻小狗到現場試吃狗糧，結果牠吃得津津有味、吃過清光。」

社會氣氛有所緩和

一向百足咁多爪、喜作新嘗試，玄學領域外，拍戲、唱歌難不到她，就連藝人身份也「衝出香港」，即將跟國內星座達人Yoyo合作由北京騰訊製作的娛樂節目，她說：「節目會邀請中港台的藝人明星一同聊聊八卦。節目名是我改的，叫《花生瓜瓜Show》，因為香港人稱看八卦為『食花生』，而國內人則將看八卦的人喚作『吃瓜群眾』，兩者組合起來便成了這個有趣的名字。」

說到運程書，當然要談談來年的預測，她說：「經濟方面，鼠年的立春八字一點水也沒有，物流、旅遊等屬水行業尤其受影響，牛年的立春八字較為平衡，經濟活動會較鼠年為佳，尤其旅遊、物流等行業有機會收復失地。而各地政府牛年會出現眾多扶助經濟民生的政策，整體金融經濟也會有一定起色。牛年也有不少賺快錢的機會，社會將呈現炒賣之風。至於社會民生方面，牛年立春八字以印星為主，印星象徵思想及內斂，牛年氣氛相較鼠年有所緩和，整體較為和氣一點。」

四海之內好友共聚

這幾個月來，也在無心插柳下拍了一部電影，麥玲玲說：「一向合作無間的葉念琛導演告訴我他將到橫店拍電影，我說要往探班，琛導說：『好啊！你過來，我正好預了一個角色給你！』」原來安排了她做皇后一角。

在北京工作的時候，也終於跟隔離時想見卻不能見的祖兒、Mani重逢，麥玲玲說：「約出來吃飯聊天，更參加了她們一個朋友的生日聚會，平日我喝酒都是碰個杯、做做樣子，但當晚我一時高興也喝多了，喝得滿臉通紅，也確實有了醉意，很久也沒試過微醺的感覺，助手還打趣問要不要扶我下樓呢！」

預測視帝視后 林峯蔡思貝睇高一線

今年受疫情影響，大家都多了時間留在家，連帶電視劇的收視也提升；進入年尾，究竟視帝、視后這個壓軸大獎花落誰家？玲玲師傅從玄學角度分析指，林峯與蔡思貝最有機會「破蛋」首登帝后寶座。