「SMART COOKING FUN．分．賞」　超過2000份豐富獎品！

「SMART COOKING FUN．分．賞」儲分換獎活動，賞您TGC Hello Kitty嵌入式煤氣煮食爐、Apple iPhone/iPad及煤氣烹飪中心課程$200優惠券。(客戶提供)

【營業資訊】「Smart Cooking型煮．輕食」Facebook專頁推出「SMART COOKING FUN．分．賞」儲分換獎活動，讓大家於「疫」境下日日以明火煮Smart D，餐餐食好D！現凡透過Facebook登記參與，完成指定任務便可賺取積分，換取多款心水禮品，包括：

•煤氣公司TGCHello Kitty嵌入式平面爐TRTB62ST-G（價值$5,830）

•Apple iPhone SE （價值$3,399）

•Apple iPad mini （價值$3,199）

•Polaroid Originals OneStep 2 i-Type 即影即有相機（價值$1,030）

•尚有其他豐富獎品包括: 多功能廚師機（價值$2,480）、不銹鋼五層夾銅單柄煎鍋連鋼蓋（價值$1,588）、煤氣烹飪中心課程$200優惠券

活動現已開始，立即登記，齊齊完成任務，儲分換獎！