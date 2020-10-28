唔靠小豬出名！台灣空姐Rita唔使飛日日剝衫晒C奶

台灣天王羅志祥（小豬）被網紅舊愛周揚青爆荒淫史後，停工至今超過半年，更不時被爆出其後宮佳麗名單，有傳其中一位「豬女郎」，是被日本網站選為「千年一遇的美女」台灣空姐兼網紅高鈺雯（Rita）。早前被指跟小豬關係非淺的Rita，隨即發文表示荒唐，跟小豬劃清界線。

其實不用靠小豬，Rita一樣人氣高，其社交網有超過60萬粉絲追蹤，本為台灣空姐的她，鑑於疫情關係，不是常常有工開，但反而令網民更高興，因她更多時間可以拍多些靚相。日前Rita一身性感戰鬥格裝束去台灣日月潭玩划艇，立刻擺返個S形甫士，扭腰趷籮，甫士令人想入非非。不過最令網民無限翻loop，當然是以拉鏈泳衣上陣，大騷C Cup「牛奶胸」，雙「峰」被左右夾擊下，幾乎破衣而出，惹火程度爆燈。而最令網民盛讚的，是指Rita誠意可嘉，不單出盡力擺不同甫士，而且每次以不同款式泳衣上陣，網友笑言：「愈來愈壞了！」

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