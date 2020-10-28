《青春紀錄》昨結局　朴寶劍出席海軍活動谷戲惹不滿

韓國27歲男神朴寶劍今年8月底入伍，正在海軍文化宣傳團服役，並出任鋼琴師一職，他昨晚為在濟州島舉行的「2020年大韓民國海軍護國音樂會」擔任主持，他在音樂會上不忘提到他主演的劇集《青春紀錄》和將於12月上映的新片《徐福》：「請大家在享受音樂會之後，要記住一起看《青春紀錄》，還有將在12月開畫的《徐福》，請大家也要多多關注和喜愛。」

有網民其後向國防部提出請願，指朴寶劍在服役期間進行營利活動是違反「軍人的地位與服役有關的基本法」：「他在音樂會上的發言就等同於演員在綜藝節目中宣傳自己的作品，是對作品的收視和電影的入場人數造成影響、追求牟利的發言，是非常不恰當的行為。」又要求軍方對違反軍法的朴寶劍作出問責。

而海軍方面今日向韓媒表示：「朴寶劍在昨日出席的活動上，是因為被主持人問及近況才談及有關作品，我們經過檢討之後，證實他並不是進行營利行為，只是一次小插曲。」

另外，《青》劇於昨晚結局，講述飾演演員的朴寶劍在與朴素丹分手後入伍，經歷兩年空白期的他復出拍攝，並重遇朴素丹，結局錄得8.7%的平均收視，比上集上升1.1%，是開播以來的最高收視。

而朴寶劍透過社交網公開在拍攝現場的照片，並引用劇中角色的對白多謝粉絲：「我在思考到目前為止我最感謝的人是誰，答案就是各位，多虧了各位的愛護和支持，讓我得以感謝社會帶給人類的正向功能。」