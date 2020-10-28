好煮意：一碗好Pho最緊要咩？
2020年10月28日 12:00
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要如何才能炮製出一碗美味的越式湯河呢？（互聯網）
一碗稱得上美味的越式生牛肉湯河，湯底就是靈魂所在，delish在社交平台教大家煲湯底的秘訣。烘乾香料後，加入已汆水的牛骨、配料煮湯底，之後就要隔油，網民教大家一個好簡單的方法，只要將湯汁放在雪櫃，油在表面凝固了，可輕易去掉，便成為美味的牛肉湯底。泡軟的麵條、各式配料和牛肉薄片放好，淋上滾燙的湯汁，一碗生牛肉湯河話咁快搞定。剛熟的牛肉片配濃郁湯底，牛味濃郁，記得趁熱食！
材料：
牛骨 8至10件
肉桂棒 2條
綠色荳蔻 4粒
八角 2粒
丁香 10粒
洋葱 1個
薑 8塊
蒜 2.5湯匙
黃糖 1/3杯
魚露 適量
粗鹽 適量
牛胸肉條 3/4磅
牛肉片 1磅
Pho麵條 1個
芫荽碎 適量
芫荽 適量
葱花 1條
青檸 適量
芽菜 適量
洋葱絲 適量
海鮮醬 適量
是拉差辣醬 適量
熱水 適量
做法：
1.牛骨煲10分鐘去雜質。
2.綠色荳蔻、肉桂、八角、丁香烘乾3分鐘。
3.加入牛骨、薑、蒜、洋葱、熱水、魚露、黃糖、鹽、牛胸肉煮1小時變湯汁。
4.隔渣剩湯，放入雪櫃4小時，取出去油。
5.麵條浸熱水15分鐘，隔水。
6.碗內放麵條、芫荽、葱、芽菜、牛肉片、洋葱絲、牛胸肉，淋上煮滾的湯汁。
7.唧點是拉差辣醬和青檸汁便成。