好煮意：一碗好Pho最緊要咩？

一碗稱得上美味的越式生牛肉湯河，湯底就是靈魂所在，delish在社交平台教大家煲湯底的秘訣。烘乾香料後，加入已汆水的牛骨、配料煮湯底，之後就要隔油，網民教大家一個好簡單的方法，只要將湯汁放在雪櫃，油在表面凝固了，可輕易去掉，便成為美味的牛肉湯底。泡軟的麵條、各式配料和牛肉薄片放好，淋上滾燙的湯汁，一碗生牛肉湯河話咁快搞定。剛熟的牛肉片配濃郁湯底，牛味濃郁，記得趁熱食！

材料：

牛骨 8至10件

肉桂棒 2條

綠色荳蔻 4粒

八角 2粒

丁香 10粒

洋葱 1個

薑 8塊

蒜 2.5湯匙

黃糖 1/3杯

魚露 適量

粗鹽 適量

牛胸肉條 3/4磅

牛肉片 1磅

Pho麵條 1個

芫荽碎 適量

芫荽 適量

葱花 1條

青檸 適量

芽菜 適量

洋葱絲 適量

海鮮醬 適量

是拉差辣醬 適量

熱水 適量

做法：

1.牛骨煲10分鐘去雜質。

2.綠色荳蔻、肉桂、八角、丁香烘乾3分鐘。

3.加入牛骨、薑、蒜、洋葱、熱水、魚露、黃糖、鹽、牛胸肉煮1小時變湯汁。

4.隔渣剩湯，放入雪櫃4小時，取出去油。

5.麵條浸熱水15分鐘，隔水。

6.碗內放麵條、芫荽、葱、芽菜、牛肉片、洋葱絲、牛胸肉，淋上煮滾的湯汁。

7.唧點是拉差辣醬和青檸汁便成。