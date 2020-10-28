好煮意：一碗好Pho最緊要咩？

2020年10月28日 12:00
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    要如何才能炮製出一碗美味的越式湯河呢？（互聯網）
    一碗稱得上美味的越式生牛肉湯河，湯底就是靈魂所在，delish在社交平台教大家煲湯底的秘訣。烘乾香料後，加入已汆水的牛骨、配料煮湯底，之後就要隔油，網民教大家一個好簡單的方法，只要將湯汁放在雪櫃，油在表面凝固了，可輕易去掉，便成為美味的牛肉湯底。泡軟的麵條、各式配料和牛肉薄片放好，淋上滾燙的湯汁，一碗生牛肉湯河話咁快搞定。剛熟的牛肉片配濃郁湯底，牛味濃郁，記得趁熱食！
    材料：
    牛骨 8至10件
    肉桂棒 2條
    綠色荳蔻 4粒
    八角 2粒
    丁香 10粒
    洋葱 1個
    薑 8塊
    蒜 2.5湯匙
    黃糖 1/3杯
    魚露 適量
    粗鹽 適量
    牛胸肉條 3/4磅
    牛肉片 1磅
    Pho麵條 1個
    芫荽碎 適量
    芫荽 適量
    葱花 1條
    青檸 適量
    芽菜 適量
    洋葱絲 適量
    海鮮醬 適量
    是拉差辣醬 適量
    熱水 適量
    做法：
    1.牛骨煲10分鐘去雜質。
    2.綠色荳蔻、肉桂、八角、丁香烘乾3分鐘。
    3.加入牛骨、薑、蒜、洋葱、熱水、魚露、黃糖、鹽、牛胸肉煮1小時變湯汁。
    4.隔渣剩湯，放入雪櫃4小時，取出去油。
    5.麵條浸熱水15分鐘，隔水。
    6.碗內放麵條、芫荽、葱、芽菜、牛肉片、洋葱絲、牛胸肉，淋上煮滾的湯汁。
    7.唧點是拉差辣醬和青檸汁便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CGqhDOTsqt2/