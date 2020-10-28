曾陷劈腿醜聞！嚴爵愛上台大高材生　當街激咀

台灣歌手嚴爵早年曾陷劈腿醜聞，傳偷食女經理人導致與同樣都是台灣藝人的張允曦（小8）分手，不過事後雙方各執一詞，嚴爵否認醜聞指自己「沒有虧待也沒有對不起女友」，不過小8則表示看到「不能說的畫面」，後來事件雖然平息，但嚴爵事業因而受到重創。

嚴爵近年退居幕後，最近被台媒目擊有新戀情，似乎已走出5年前分手低潮，對方是台大畢業的女友Jessie，拍拖近1年，最近一起參加單車環島活動令戀情曝光。

久未露臉的嚴爵發福不少，一身專業單車裝備，拖着女友，儘管當天人數眾但小倆口仍不停地放閃，期間嚴爵伸手摸摸女友的頭，而女方不時做鬼臉，又搣面珠調情，還幫男友搓揉身體保暖，按摩肌肉，雙手環抱男友腰間，然後又送上香吻，而嚴爵則一面受落，活動完畢後就與女友到酒店休息。

據知，嚴爵的新歡名叫Jessie，是台大畢業的高材生，原本從事金融業；去年底她與嚴爵拍拖後，今年二月便一同成立音樂公司，擔任財務長一職。

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