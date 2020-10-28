諗過寫遺書！G.E.M.抑鬱受精神虐待　自揭陰影落淚

歌手鄧紫棋（G.E.M.）歌唱事業本來一帆風順，但卻與前經理人公司蜂鳥音樂發生合約糾紛，更要對簿公堂。佢最近喺大陸訪談節目吐心聲，分享辛酸史時更灑淚。當年參加《我是歌手》第三季鬧出換歌風波嘅佢，透露自己當時願意換歌，但被前公司告知佢唔能夠向電視台低頭同換歌！受盡千夫所指嘅佢，加上一直累積以來嘅不快，最終返屋企喊咗7日，冇出過房！一直相信清者自清嘅佢，開始有質疑：「我要怎麼證明我自己是清白的，我是不是要寫封遺信，你們才會相信我。」更數次都有呢個想法。

佢又大爆曾經有一段好長時間，同前公司產生好多唔愉快事件，覺得自己患上抑鬱症，當時有去睇治療師，治療師指佢受到mental abuse（精神虐待），「精神狀態『不太對』」。講到佢同前公司嘅官司，佢話因為進入法律程序，唔能透露太多，但愈講愈激動，雙眼通紅哽咽咁話：「我其實有很多年一直……反正就是有很多年，我一直都覺得我……就是他們跟我說的也是這樣，就是我只是一個被創造出來的商品，而且這個商品是沒有他們，我就甚麼都不是。」

最後佢更忍唔住落淚，透露人生中最大嘅陰影係「懼怕」：「我懼怕自己甚麼都不是，除了音樂甚麼都不行，就這一種懼怕是很難的，我覺得如果一個人活在世上，只能用你夠不夠好、做得夠不夠有成就，才證明你有價值的話，那你有一天退休了怎麼辦？你的人生是不是就沒有意義了？」

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